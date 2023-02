Zvezde Roberta Goloba: Poroka ni izključena

Robert Golob je po ascendentu ambiciozen, resen, odgovoren, poslovno usmerjen, navidezno hladen kozorog. V 1. hiši ima tri planete v vodnarju, kar ga barva z naprednimi mislimi, inovativnimi idejami, svobodomiselnostjo. Čeprav z energijo kozoroga in vodnarja deluje nesočutno, nečustveno, strogo realno, ima človekoljubno noto in si želi reforme, razvoj, modernizacijo. V karti ima kar dva zmaja, aspektni strukturi velikih talentov in sposobnosti! Venera v isti hiši mu sicer malce pomaga s simpatičnostjo, Neptun na vrhu hiše kariere pa s karizmo, a vseeno to niso aspekti za všečnost in priljubljenost pri ljudeh, ampak učinkovitost in doseganje rezultatov. Venera v vodnarju sicer kaže, da v ljubezni potrebuje svobodo. Lahko ima odprto, neklasično, drugačno zvezo, v kateri mora biti dovolj prostora za individualnost. Ženske, ki so mu všeč, so neodvisne, napredne, samostojne in se ne smejo kar naprej lepiti nanj, ampak imeti svoje življenje.

Luna je pri njem vladarica partnerske hiše, poleg tega v moški karti opisuje ženo. Ta je sicer mladostna, lahko mlajša, komunikativna, odprta, zabavna, privlačna, simpatična, ženstvena, aktivna, športna, odločna, a hkrati povezana z nekim skupnim bremenom, rano, krizo, žalostjo, preobrazbo. Jupiter v 7. hiši prinaša v osnovi srečen zakon z intelektualno širino, skupnimi zanimanji in potovanji, a hkrati močno obremenjena Luna otežuje zadeve in močno pritiska na odnos. Kvadrat vladarice partnerske hiše z Uranom lahko prinese ločitev hitro, nepričakovano, kot šok. Po drugi strani je Jupiter v tej hiši znak za več zakonov, kar potrjuje tudi vrinjeno znamenje v njej. Čeprav se ne bo mogel popolnoma izogniti karmičnim bremenom svoje Lune, je drugi zakon lahko lažji, lahkotnejši, mu je bolj pisan na kožo, a je tudi manj konvencionalen in temelji na tem, da si oba puščata svobodo.

Prvo, kar pade v oči v progresijah in tranzitih, je, da kar dva planeta menjata znamenje – pa še Mars je pred leti prešel v škorpijona in ga naredil veliko bolj intenzivnega, strastnega, prodornega, odločnega. Pr. Venera marca vstopi v bika, že zdaj pa se čuti vpliv aprilskega mrka na njej, ki je prinesel razkritje zveze v javnosti. Kaže novo ljubezensko poglavje, novo zgodbo, več stabilnosti, partnerstvo z zapeljivo žensko, ki da veliko na modo, lepoto, užitke, razvajanje, luksuz. Februarja drugo leto zamenja znamenje še pr. Sonce, ki se z zadnje stopinje rib, ki kaže ujetost, zaključek ciklusa, tek v prazno, pomakne v ovna, kar prav tako oznanja nov življenjski ciklus, novo energijo, popolnoma drugačno življenje. Zanimivo je, da je pr. Luna v raku, kar pomeni, da je ves ta čas čustven, družinsko usmerjen, potrebuje zasebnost. A hkrati s prehodom pr. Sonca v novo znamenje pr. Luna vstopi v partnersko hišo in se poveže z velikim dobrotnikom Jupitrom v njej, ki prinaša srečo, tr. Uran na vrhu hiše doma pa diši po selitvi. V tem obdobju lahko pride do pomembnega premika v odnosu, izključena ni niti poroka.