Spoštovana Zvezdana! Sem aktivna 54-letnica, ločena, sin in hčerka sta odrasla, sin še vedno živi pri meni. Imam dobro službo, vedno preveč dela. Moti me, ko od mene pričakujejo, da bom delala cele dneve več tednov, ko je pri nas sezona, ampak stisnem zobe. Moti me predvsem družba, v kateri živim, vse je zlagano. Ena moja sodelavka, poročena, ima ljubimca že pet let in izkorišča moža po dolgem in počez, druga trpi v zakonu z narcisom in se ne loči, čeprav ona sama propada. Ti še same sebe ne slišiš! Sebe si prepričala, kako dober človek si, in primesi žrtve, ki jo živiš, je čutiti v vsakem t...