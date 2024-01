Zvezdanina modrost: Kar si storila, je hudobno in nevredno človeka (Suzy)

Draga Zvezdana! Sem samska ženska v zrelih letih. Nekoč sem bila poročena s popolnim bebcem, 26 let je trajalo, da sem dojela. Nikoli nisem bila dovolj dobra, varal me je, res je bilo težko. Vsi okoli mene so vedeli za varanje, moje najboljše prijateljice so me spodbujale, naj se ločim. Težko sem naredila ta korak, saj sem se bala samote. Tudi moji hčerki sta mi čestitali, ko sem se ločila. Sledila so najtežja leta samote, kar naenkrat me ni nihče več potreboval. Živeti sam je materialno bolj naporno, ne deliš si stroškov, nobene pomoči ni od nikoder. Presenetilo me je, kako sta moji hčerki,...