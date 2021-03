Živjo, Zvezdana! Končujem gimnazijo, v sebi sem razdvojen in izgubljen. Nimam veliko prijateljev, korona pa me je odrezala skoraj od vseh stikov z ljudmi. Z mamo živiva sama, oče je odšel pred letom, v resnici ga sploh nikoli nisem imel. Odkar vem zase, ga ni, do mojega tretjega leta je menda še živel z nama, jaz se spomnim samo, da sem ga ves čas čakal, upal, da se bo igral z mano, me kam peljal. V osnovni šoli sem se učil zanj, da bi me pohvalil, da bi me v šolo kdaj prišel iskat. Mama mu ni nikoli jasno rekla NE, ves čas je stiskala zobe in mi pripovedovala, da ga bo pustila. S psihično bol...