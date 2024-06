Helenca se rada pošali, da dovoli fotografiranje in snemanje samo z levega profila. Na družabnem omrežju pa nam je na voljo bistveno širši pogled na to vznemirljivo žensko, ki je zaznamovala slovenski prostor. Ne le glasbenega, ampak nas v bogati karieri nagovarja s številnih področij. Brez zadržkov se prilagaja novim trendom in pri tem ostaja zvesta sebi. OBJAVE: 550 SLEDILCI: 25.164 SLEDI: 345 Sin Kristijan je Helenin največji zaklad. FOTO: osebni arhiv/instagramNovembra 2017 je zapisala: »Dragi moji, od danes naprej sem se odločila, da svojo zgodbo delim z vami tudi na instagramu!« FOTO...