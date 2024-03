Znani v zvezdah: preobrazba se nadaljuje (Suzy)

Špela Grošelj je rojena z ascendentom na zadnji stopinji dvojčkov, tako je mladostna, komunikativna, zabavna, družabna, odprta, iznajdljiva, radovedna. Njen vladar Merkur je položen v strelca, kar ji daje širino, zanimanje za različna področja, veselje do potovanj, raziskovanja tujih kultur, pohajkovanja v naravi … Je na vrhu hiše doma in mame, kar kaže, kako sta povezani in kako tesen prijateljski odnos imata. Ker je v isti hiši Neptun, lahko po eni strani mamo idealizira, po drugi sta v njej tudi Sonce in Jupiter, kar pomeni, da jo odnos resnično bogati, osrečuje in izpolnjuje. Sta v kozoro...