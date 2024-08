Kamala Harris je po ascendentu iznajdljiva, komunikativna, prilagodljiva dvojčica, ki se zna vedno rešiti iz vsake zagate. Vladar Merkur je v strastnem, odločnem, vztrajnem, pronicljivem škorpijonu, tako doseže, kar si zada, četudi se mora za to boriti na žive in mrtve. K temu pripomore bojevniška, pionirska Luna v ovnu, ki se nikoli ne preda, čeprav včasih preveč impulzivno rine z glavo skozi zid. Za kraljevsko noto, neustrašnost in samozavest skrbi Mars v levu, položen v hišo komunikacije. Je neizprosna pogajalka z močnim egom, ki ne popušča, prav nič sočutna ni, lahko požre besedo, spreminj...