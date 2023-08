Znani v zvezdah: Pomlad prinaša nove priložnosti in uspeh

Damjana Golavšek je rojena z ascendentom v odgovornem, prizemljenem, ambicioznem kozorogu. Saturn, njen vladar, ki spodbuja red in disciplino, je v odprtem vodnarju, tako poleg resnosti in pravil potrebuje tudi veliko svobode. Lahko jo zanimajo inovacije, se zavzema za družbeno dobrobit in je na neki način vizionarska aktivistka, ki se drugim lahko zdi tudi malce ekscentrična. Njen vladar Saturn jo spodbuja k varčevanju in razumnemu ravnanju s financami, kar je dobro, saj vladajo hiši služenja denarja ribi, ki ne znajo prav dobro z njimi. Neptun, vladar omenjene hiše, je v konjunkciji z Luno, ...