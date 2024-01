Znani v zvezdah: Odprlo se mu bo na vseh področjih (Suzy)

Anže Škrube je rojen z ascendentom v ovnu, kar mu daje energijo, zagnanost, voljo, pogum, zanos, odločnost, veliko telesno moč. Na njem sta Sonce in Venera, ki poskrbita za ustvarjalno žilico, simpatičnost, zanimanje za umetniški izraz, kažeta, da je njegova pot, da pokaže, kako sposobno in vzdržljivo je njegovo telo.

Merkur v biku v 1. hiši mu hkrati daje trmasto zavzetost za doseganje ciljev, vztrajnost in nepopustljivost. Vse skupaj je odlična kombinacija za plesno kariero. Njegov vladar je Mars, bojevnik, ki ga povezujemo z akcijo, moško energijo in fizičnim telesom. Ker je v dvojčkih, mu daje veliko gibljivost, lahkotnost, željo po izražanju, komunikativnost, prilagodljivost.

Anže Škrube FOTO: Osebni arhiv

Ob tem je vrh hiše kariere v ambicioznem kozorogu. Uspehe dosega z veliko predanostjo, disciplino, trudom, odrekanjem. Saturn je namreč na vrhu 10. hiše, a hkrati sta tam tudi Neptun, ki mu daje karizmatičnost, slavo, prepoznavnost, intuicijo in velike umetniške talente, ter Uran, ki večkrat hitro obrne na glavo poslovne načrte – odnese, kar mu ne služi več, in mu prinaša nepričakovane priložnosti.

Zelo močni sta obe finančni hiši. Zaslužkom vlada Merkur v biku, v isti hiši je tudi dobrotnik Jupiter, ki oplemeniti prilive. Hkrati vlada 8. hiši premoženja in vlaganja, tako se mu res ni treba bati pomanjkanja, lahko je zadovoljen, ker se mu odrekanje in trud obrestujeta. Ob tem povezujemo Jupiter tudi s tujino, v karti vlada njegovi 9. hiši, kar nakazuje možnosti služenja denarja in izobraževanje na tujem.

Luna je v ognjenem, kraljevskem, ponosnem, samozavestnem levu, v 5. hiši ustvarjalnosti, kar potrjuje, da živi za ples, hkrati je lahko spogledljiv in rad občudovan. Ker je tudi Venera na ascendentu, potrebuje občutek zaljubljenosti, ki poganja njegovo ustvarjalnost in navdih.

Hiša zdravja se sicer začne z znamenjem device, ki mu polaga na srce, da lahko s preventivo in zmernim življenjskim slogom največ sam stori zase. Hkrati je Merkur, vladar device in njegove 6. hiše, v stabilnem biku, kar obljublja trdno zdravje in močno, vzdržljivo telo, ki veliko prenese.

Rojstna karta Anžeta Škrubeta FOTO: M. B. Z.

Resna zveza mora biti zanj globoka in strastna, ljubljena oseba pa spodbuja preobrazbo, zaradi katere je boljši in močnejši človek kot prej. Izogibati se mora samo ljubosumja, sumničavosti in posesivnosti, ki pogosto spremljajo močne strasti in čustva.

Trenutno je pr. Luna v 7. hiši, tako bo še nekaj let njegova pozornost usmerjena v partnerstvo. Vse bo doživljal zelo globoko, predeloval čustva, vodile ga bodo strasti. Poleg tega bodo prvi meseca leta posvečeni delu. Saturnovi aspekti mu prinašajo voljo, vztrajnost, disciplino. Le preveč strog ne sme biti do sebe in paziti, da se ne izčrpa. Pomladi in poleti se mu bo odprlo na vseh področjih, saj ga čaka Jupitrov povratek, ki prinaša priložnosti, obilje, zadovoljstvo, nove začetke, potovanja, srečo, ljubezen. Izkoristi naj vpliv, da bo tako jeseni lahko žel rezultate svojih prizadevanj.