Tina Marinšek je rojena z ascendentom v odločnem, ambicioznem, realnem, močnem, vztrajnem kozorogu. Njen vladar je Saturn, umeščen v hišo kariere, v globokega škorpijona. Kariera je poleg partnerstva eno glavnih področij njenega življenja, zelo ji je predana. Veliko ima navdiha in ustvarjanje je zanjo katarzično. Čeprav se lahko sem ter tja srečuje tudi z ovirami in zastoji v karieri, ne obupa, ampak vztrajno nadaljuje svoje poslanstvo. Rojstna karta Tine MarinšekSonce je v čustvenem, družinskem raku, v sedmi hiši, kar za kozorogovsko resnostjo kaže njeno mehko notranjost. Zelo so ji pomembni...