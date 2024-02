Znani v zvezdah: Nov začetek in sreča v ljubezni (Suzy)

Mojca Funkl je rojena z ascendentom v organizirani, vestni, premišljeni devici, a ker je njen vladar Merkur v ovnu, lahko včasih potegne tudi kakšno impulzivno, prehitro, nepremišljeno potezo. Položen je v osmo hišo in nekajkrat v življenju prinaša korenito preobrazbo, krizo, izgubo, skrbi, vezane na premoženje. Ker je v isti hiši Jupiter, se stvari na koncu obrnejo v njen prid, a ker je Merkur v kvadratu s Saturnom, jo pred tem tarejo skrbi, črnogledost, izčrpanost. Težko izstopi iz začaranega kroga negativnih misli, ko gre za pomembne reči. Naučiti se mora ustaviti, razbremeniti, utišati um.

Rojstna karta Mojce Funkl

Ognjena Luna in Sonce ji dajeta pogum in zagon, da premaguje še tako težke prepreke, prav tako Pluton v prvi hiši. Vztrajno rine naprej, tako pri premoženjskih sporih kot ovirah na delovnem mestu. Kljub velikim sposobnostim, ustvarjalni žilici, navdihu, kar kaže veliki trigon posebnih talentov, lahko namreč traja malce dlje, da ji v karieri pripade mesto, ki si ga zasluži.

Partner je po eni strani nakazan kot zelo jang, športni moški, lahko deloholik, resen, poslovno usmerjen, starejši. Po drugi strani je vladar partnerske hiše Neptun, tako mora imeti tudi umetniško žilico, biti čustven, pozoren, nežen, prijeten, sočuten, topel, z občutkom za druge. Venera na vrhu sedme hiše obljublja srečno, harmonično zvezo in zadovoljstvo, Sonce na njenem koncu, da se bo s partnerstvom in ustvarjanjem skupnega premoženja v tem življenju največ ukvarjala.

Čeprav ima v karti aspekt za ločitev, so ob njem nanizani tudi tisti za dolgotrajen, trden, ljubeč odnos, neptunovska energija pa ji daje občutek, da je našla sorodno dušo.

Trenutno je v obdobju, ko se počasi zaključuje intenzivna preobrazba preteklih let. Lahko jo sicer še čakajo zadeve na sodišču in spori, vezani na finance, a pod črto jo čaka srečno in uspešno leto. Pr. Luna je v biku, prinaša stabilnost, rutino, urejanje financ, željo po tem, da si kaj lepega privošči, se razvaja. Do pomladi bo še v osmi hiši transformacije, nato vstopi v deveto in lažje bo zadihala. Sodne zadeve se bodo zaključile, odpravi se lahko na kakšno potovanje.

Veliko lepih stvari ji prinaša tudi tr. Jupiter oz. njegov povratek. Dovrši se marca, njegov vpliv vztraja vse leto. Najprej bo poskrbel za to, da se rešijo finančne zadeve, nato ji bo na široko odprl vsa vrata – od urejanja doma, novih priložnosti, zaslužka, zadovoljstva, ljubezni. Sledenja bo sploh v središču njene pozornosti, saj se še kar nekaj časa nizajo spodbudni aspekti – tr. Pluton v sekstilu z Venero prinaša strasti, mrka na Soncu in vrhu partnerske hiše korak naprej, poglobitev odnosa, Jupitrovi tranziti srečo in zadovoljstvo.

Čeprav bo že letošnje leto zelo izpolnjujoče, kar se tiče dvojine, bo čas, ko lahko pride celo do zaroke ali poroke, od januarja do aprila 2025. Jeseni prihodnje leto se nato še pr. Luna poveže s pr. Soncem, kar odpira nov življenjski ciklus, nov začetek, popolnoma novo zgodbo na vseh področjih.