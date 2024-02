Znani v zvezdah: Kljub turbulencam karierni napredek (Suzy)

Tanja Fajon je rojena z ascendentom v tehtnici, kar ji daje občutek za diplomacijo, iskanje kompromisov in ravnovesja. Ker je njena vladarica Venera v ognjenem ovnu, pa se za navidezno uglajeno diplomatsko žensko skriva bojevnica, ki zna biti impulzivna, vztrajna, tekmovalna, delovati z moško energijo in riniti z glavo skozi zid. Venera in Merkur sta v 7. hiši, tako je usmerjena v partnerstvo, tako zasebno kot sodelovanje z različnimi 'poslovnimi partnerji'. Pri tem dogovarjanju z njimi je prodorna in odločna, a vendarle ji včasih lahko pridejo do živega.

Luna je v skrivnostnem, intenzivnem, strastnem škorpijonu, v neprijetnem kvadratu z Marsom, kar kaže, da dobro ve, kaj hoče, in se je pripravljena tudi s silo boriti za to. Če ji kdo stopi na žulj in jo prizadene, se mu ne piše dobro, omejiti mora svojo maščevalno žilico. A ker je aspekt vezan na karierno področje, ji verjetno tudi pomaga, da si zna izboriti svoje mesto v politiki in moškem poslovnem okolju. Vladar 2. hiše je Pluton, v njej sta Jupiter in Neptun, tako je zelo finančno ambiciozna, ne samo da dobro zasluži, ampak je pripravljena tudi veliko storiti za to.

Rojstna karta Tanje Fajon

Ovira jo Sonce v konjunkciji s Saturnom v 8. hiši, kar kaže nekaj večjih življenjskih kriz in transformacij. Barva jo z resno, podjetno, vztrajno energijo ter ji prinaša praktičnost in realen pogled na svet. Aspekt hkrati zmanjšuje vitalnost in ji prinaša na pot starejše, zrele, a včasih hladne in stroge moške. Poleg tega da vedeti, da se mora boriti za dediščino, skupno premoženje, kljub dobremu zaslužku so nakazane ovire pri vlaganju in kreditiranju.

Zanimivo je, da je tr. Neptun pravkar vstopil v šesto hišo dela in sodelavcev, kar prinaša škandale, zmedo, nejasnosti v kolektivu in pri vsakdanjem delu. Hkrati se je letos dotaknejo vsi štirje mrki, ki prinašajo spremembe in veliko dogajanja. Prvi pomladni bo na Uranu, planetu nepričakovanih dogodkov, stresa, šokov. Natalno je v 12. hiši, tako lahko pride na dan še kaj, povezano z njeno stranko. Drugi je na Veneri, kar kaže, da se je bodo dogodki osebno dotaknili. Lahko se zmanjša njena priljubljenost ali se prekine kakšno sodelovanje.

Paziti mora tudi, da ji živčna energija ne pride do živega in vpliva na zdravje. Jesenski lunin mrk bo na vrhu hiše dela in sodelavcev, tako lahko sledi še kakšna afera, sončni pa spet na Uranu, kar kaže, da bodo potrebne spremembe, morda se bo morala posloviti od koga v svoji ekipi.

Kljub vsem pretresom in turbulencam dolgoročno ne bo ogrožena njena kariera. Ravno nasprotno, zdi se, da prihaja v obdobje, ko bo lahko napredovala. Pr. Luna, ki je bila dolgo v 12. hiši, kar lahko povežemo s tem, da se je kljub sodelovanju v vladi razmeroma malo izpostavljala, prihaja v 1. hišo. Spet bo stopila iz ozadja na oder in v prve vrste. Hkrati se pr. Merkur pomakne na vrh hiše kariere, kar jo bo prav tako postavilo pod žaromete. Vsekakor ji bo leto 2024 prineslo karierni razvoj, afere pa je ne bodo ustavile.