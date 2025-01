Znani v zvezdah: Kamenko Kesar (Suzy)

Kamenko Kesar je rojen z ascendentom v natančni, odgovorni, analitični, komunikativni devici, vladar Merkur je položen v resnega, ambicioznega, poslovno usmerjenega kozoroga. Je v 5. hiši otrok in kreativnosti, kar kaže, da je to poleg družine in dela eno glavnih področij, s katerim se ukvarja. Luna v optimističnem, odprtem, dobrovoljnem strelcu je prav tako v hiši doma in družine. Zdi se, da lahko po eni strani idealizira, a tudi zelo resno jemlje družinsko življenje, po drugi potrebuje okoli sebe bližnje, s katerimi lahko deli svoje poglede, se zabava, potuje in si širi obzorja. V 4. hiši j...