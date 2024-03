Znani v zvezdah: čustvene preizkušnje in transformacija (Suzy)

Ana Dolinar Horvat je rojena v znamenju dvojčkov, tako je odprta, komunikativna, živahna, rada v družbi … Njen vladar Merkur je položen v ribi, tako je navznoter zelo senzibilna, čustvena, intuitivna, sočutna. Vse to dopolnjuje stelij planetov v ognjenem ovnu – Luna, Mars in Venera, tako se zna kljub temu boriti zase, iti pogumno in odločno naprej, ohraniti upanje tudi v času čustvene stiske.

Tudi Sonce je v ribah, tako potrebuje kreativnega, umetniškega, karizmatičnega partnerja, ki jo razume v dno duše, s katerim sta sorodni duši in sta si usojena. Z Neptunom na vrhu partnerske hiše ga lahko sicer idealizira, kar je bil lahko kdaj v preteklosti razlog za razočaranje in strto srce. A ker je Neptun na vrhu aspektne strukture, imenovane zmaj, se je kot duša iz tega tudi veliko naučila.

Rojstna karta Ane Dolinar Horvat

Vladar sedme hiše je Jupiter, tako ima odprte možnosti za srečen, uspešen zakon, v katerem ji partner širi obzorja, prinaša zadovoljstvo, uspeh. Le kdaj pa kdaj lahko odnos strese kak nepričakovan pripetljaj, saj je Jupiter v konjunkciji z Uranom.

Ribja energija ji hkrati prinaša igralski talent in sposobnost za vživljanje v druge. Ker sta Jupiter in Uran v šesti hiši zdravja in sodelavcev, lahko najde zanimive poslovne projekte brez posebnega truda, toda prav tako hitro, kot so prišli, se včasih tudi končajo. Zdravstveno se mora paziti pretiravanja in poškodb zaradi naglice. Ker sta omenjena planeta v kvadratu z njenim vladarjem, je namreč lahko impulzivna in pogosto prehitro podira mostove za sabo. To je tudi sicer pogosto problem, saj jo žene prodorna, tekmovalna, pionirska ovnovska energija, poleg tega pa nima planetov v zemeljskih znamenjih, tako gre vedno samo naprej, brez postanka in premisleka.

Trenutno je pred pomembno preobrazbo, ki bo vztrajala kar nekaj časa. Pr. Luna je v sicer še v tehtnici, znamenju, ki išče ravnovesje, sklepa harmonijo in se ukvarja z dvojino, a avgusta vstopi v globokega, intenzivnega škorpijona, kar prinaša čustveno čiščenje, krizo, spremembe, slovo od vsega, česar ne potrebuje več. Proces se bo začel že junija in julija, ko pride pr. Luna na rojstni Pluton.

Paziti mora na zdravje, se sprijazniti s tem, da se lahko konča kak tekoči projekt, spremeni se lahko njena dnevna rutina, zaradi nepredvidenih dogodkov ji bo težje skrbeti za otroke. Ker je Pluton povezan z rodili, bi bilo dobro opraviti kakšen pregled.

Vse 2024. velja opozorilo, naj ne bo preveč naivna in zaupljiva, saj lahko marsikdo izkoristi njeno ranljivost. Zoprno je namreč, da po prestopu v novo znamenje pr. Luna nato avgusta in novembra še prečka Saturn, kar ponovno kaže neko izgubo, naporen čas, čustveno stisko, veliko obremenjenost. Ker poleg tega še jesenski mrk pade na njeno Sonce, se ji lahko zniža vitalnost, tako bi bilo pametno, da vse leto bolje poskrbi zase, živi čim bolj zdravo, si ne nalaga dodatnega dela, redno počiva in ne razsipava energije. Pomaga si lahko tudi z duhovnostjo.