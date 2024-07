Klara Šmigoc je rojena z ascendentom v čustvenem, družinskem, občutljivem raku, ki zna tudi kuhati mulo. Zelo je navezana na domače, potrebuje varnost in ljudi, ki jo podpirajo. Kuha srčno, vedno s skrbjo in mislijo na jedce, z željo, da poskrbi zanje in jih razvaja. Izhaja iz domačih jedi, a rada tudi prestopi meje in preizkuša tuje trende. Jupiter na ascendentu ji prinaša srečo, priložnosti in zagotavlja, da se stvari zanjo vedno dobro iztečejo. Rojstna karta Klare ŠmigocKer je njena vladarica Luna v konjunkciji z Marsom, Sonce pa v ovnu, večinoma ne vidimo njene nežne plati, ampak odločno,...