Znani Slovenci ob televizorju prebedeli mnoge noči (FOTO)

December je mesec, ki nam prinaša veselje, upanje in dobre želje, pa tudi malce več prostega časa, ki ga preživimo v družbi najdražjih in pogosto tudi ob televizorju, saj nam spored ponuja pester nabor serij in filmov. Znane Slovenke in Slovence smo povprašali, kateri filmi in serije so jih tako obsedli, da si tudi v prazničnem času vzamejo uro, dve ali več za ogled napetih zgodb.

Navija za drugačnost Vplivnica in podjetnica Lepa afna nam je zaupala, da sta jo v zadnjem času najbolj navdušili Squid Game in Maid, seriji z Netflixa. »Prva se mi je vtisnila v spomin zaradi napete zgodbe in drugačnosti v vseh pogledih. Maid pa zaradi izjemno pristnih prizorov in materinske ljubezni. Priznati moram, da sem si obe ogledala na mah, no, v dveh dnevih!« se zasmeji.

Vroča serija za mrzle dni Radijka Jerica Zupan je velika oboževalka dobrih filmov, serij in resničnostnih šovov, a njen televizor, odkar je postala mamica malega Marsa, bolj ali manj sameva. »Obožujem Money Heist, končno si bom lahko ogledala novo sezono! Med ogledom preteklih sezon sem doživljala vse – od stresa, živčnosti, joka, saj se ves čas nekaj dogaja. Ta serija je nekaj, kar si mora ogledati vsak,« je nad špansko mojstrovino navdušena Jerica.

Nepozabni Titanik Učiteljica in pevka Petra Zore je priznala, da je obsedena s filmom Titanik. »Od začetka do konca ga vedno gledam z navdušenjem, ker sem naravnost osupla nad vsemi elementi tega filma, posebno nad izbiro glasbe, ki zgodbo ponese še na višjo raven. Če bi sešteli vse moje oglede Titanika, se bojim, da se številka giblje okoli petdeset,« se zasmeji in doda, da jo je navdušila tudi serija Ja, chef!. »Naj vam samo zaupam, da sem si v dveh dnevih ogledala obe sezoni. Decembra si bom z družino tradicionalno tudi ogledala filmsko klasiko Sam doma,« še pove.

Prevzel ga je Charlie Sheen Priljubljeni pevec Luka Basi brez zadržkov prizna, da si je vsaj štirikrat ogledal film Volk z Wall Streeta, v katerem je blestela tudi naša Katarina Čas. »Od serij me je najbolj prevzela Dva moža in pol, a sem si ogledal le tiste sezone, v katerih igra Charlie Sheen. Te so resnično zabavne in domiselne. Sicer pa sem na splošno večji ljubitelj filmov, med katerimi najraje izbiram drame, trilerje in komedije,« še pravi Luka.

Ja, CHEF! zmaga! Prekmurska pevka Nika Zorjan te dni neumorno gleda serijo Dexter. »Ko sem jo začela gledati, sem prvo sezono pogledala v dveh dnevih. Prav tako hitro sem si ogledala serijo Squid Game,« pravi Nika, ki si že mane roke, saj si bo po Dexterju ogledala še novo sezono priljubljene serije Money Heist. »Od slovenskih serij pa me je obnorela Ja, chef!. To pogledam v istem trenutku, ko se pojavi. Celo sezono naenkrat!« je navdušena Nika.

Oba sta za napete zgodbe Brata Rok in Anej Piletič iz dua BQL sta velika ljubitelja televizijskih serij. Roka je v zadnjih letih navdušila Igra prestolov, a je priznal, da ga je pred kratkim obsedla tudi serija Dexter. »Napeta, zanimiva, kar malo srhljiva zgodba, ki te takoj posrka vase! Prvo sezono sem si ogledal v enem dnevu. Grozno!« se zasmeji Rok. Aneja je bolj pritegnila serija True Story s Kevinom Hartom v glavni vlogi. »Ne gre za komedijo, temveč za zgodbo o slavnem stand up komiku, ki se po koncertu z bratom in prijatelji napije ter se zbudi z neznanim, mrtvim dekletom v postelji. Vsem, ki si jo nameravajo ogledati, predlagam, naj si nadenejo rokavice, da ne bi ostali brez nohtov,« doda v smehu.