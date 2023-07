Znani skozi čas: Mick Jagger

Sir Michael Philip Jagger je odraščal v angleškem Dartfordu. Že kot otrok je rad prepeval v cerkvenem zboru, leta 1950 pa spoznal sošolca Keitha Richardsa. Leta 1961 sta postala cimra v Londonu, Keith je ustanavljal skupino, Mick začel študirati ekonomijo. A glasba je bila premočna in kmalu so nastali The Rolling Stones. Sprva so igrali zastonj, a to se je hitro spremenilo. Bili so protipol 'pridnejšim' Beatlom in postali z drogami prežet rokenrol band, ki je nizal uspešnice.

Mick je mislil, da bo študiral računovodstvo in ekonomijo, za kar je dobil celo štipendijo.

Z Jerry Hall sta bila skupaj več kot dvajset let, vendar njuna balijska poroka ni veljala kot uradni obred.

Poročen je bil le enkrat, z Bianco, ima pa osem otrok s petimi ženskami, pet vnukov in tri pravnuke. Avtor njegove biografije ocenjuje, da je Mick v življenju spal s približno 4000 ženskami. S svojim glasom, gibi in nastopom je postal svojevrstna ikona rocka, in čeprav so mu pred štirimi leti zamenjali srčno zaklopko, še vedno snema s svojo skupino, načrtujejo pa tudi turnejo.

Na odru je vedno provociral, tudi s Tino Turner sta imela drzen nastop.

Pred desetimi leti so The Rolling Stones na festivalu Glastonbury nastopili prvič po letu 1969.