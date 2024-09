Zmagovalec MasterChefa Slovenija dobil nenavaden izziv (Suzy)

Zmagovalec jubilejne sezone priljubljene kuharske oddaje MasterChef Slovenija Luka Pangos je že večkrat dokazal, da je iznajdljiv in spreten kuhar. Po glavi mu ves čas rojijo ideje, za kar je neizmerno hvaležen, saj teh pravim mojstrom kuhinje nikoli ne sme zmanjkati. O tem so se lahko prepričali tisti, ki so obiskali festival umetne inteligence v trgovinah Harvey Norman, kjer je kuhar dobil nenavaden izziv: hladilnik ga je opozoril, da je korenčkovemu soku skoraj potekel rok uporabe. Luka se je odzval v svojem slogu.

Iz soka je ustvaril slano karamelo za pokovko in pripravil ledeni čaj, ki ga je hladilnik ohladil na pravo temperaturo. »Kot bi imel kulinaričnega asistenta!« je navdušeno pripomnil priljubljeni chef. Nenavadni prigrizek je očaral obiskovalce, ki so nato uživali v projekciji filma Gepack – na televizorju z vgrajeno umetno inteligenco, kakopak!