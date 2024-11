Zlatko Dobrič rad razvaja svojo Lili (Suzy)

Čeprav se je že pred skoraj desetletjem umaknil iz glasbenega sveta in le še občasno s svojim petjem razveseli kakšnega slavljenca, je Zlatko Dobrič še vedno zelo prepoznaven. Njegove uspešnice si požvižgava staro in mlado. Glasbenik, ki je svojo kariero v medijskem svetu začel pri zelo rosnih letih, ko je leta 1974 igral Kukavičjega Mihca v nanizanki Utonilo je sonce, je v pevski karieri nizal uspehe s številnimi hiti. Bil je eden naših najbolj prodajanih pevcev, saj so se mnogi njegovi albumi prodali v rekordno velikih nakladah, za katere je prejemal zlate in platinaste plošče. S svojimi koncerti je napolnil vse večje slovenske športne dvorane. Že dolga leta pa ima na tržnici Koseze svoj gostinski lokal, v katerem postreže odlično kavo. Glasbenik in gostinec pravi, da zagotovo ne bi bil tako uspešen, če mu ne bi v dobrem in slabem stala ob strani žena Liljana, ki jo ljubkovalno kliče Lili. Junija letos sta praznovala že 39. obletnico poroke in sta ponosna na svoja dva odrasla otroka. Ponašata se tudi z laskavim nazivom babica in dedek.