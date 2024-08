Zdravniki dognali, da se glas 76-letnika nikoli več ne bo vrnil v prvotno stanje (Suzy)

Legendarni Aerosmith so morali septembra lani zaradi poškodbe glasilk pevca Stevena Tylerja prekiniti poslovilno turnejo. Po septembrskem nastopu je namreč začel krvaveti iz grla. Sprva so preostale koncertne datume prestavili na letošnje leto, a so zdaj zdravniki dognali, da se glas 76-letnika nikoli več ne bo vrnil v prvotno stanje, saj si je ob glasilkah poškodoval še celo grlo, ne le glasilke.

... in danes. FOTO: Profimedia

Skupina, ki je svoje rockersko življenje začela leta 1970 in ostala v enaki postavi vse do danes, je v karieri nanizala velikansko število hitov, ki jih poznamo vsi, med njimi Dream On, Walk This Way, Janie's Got A Gun in Cryin'. Kaj to za skupino pomeni, še niso dorekli, vendar obstaja možnost, da bi lahko posneli še kakšen album, čeprav fantje živijo za nastopanje v živo in za prinašanje veselja oboževalcem, kot so večkrat poudarili. Mi držimo pesti, da jim bo uspelo posneti še kakšno uspešnico.