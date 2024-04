Schatziju se zdi skoraj znanstvena fantastika, da mu je to uspelo postati (Suzy)

Še danes se glasbeniku Aleksandru Pešutu - Schatziju zdi skoraj znanstvena fantastika, da je postal očka. Pred osemnajstimi leti je premagal zahrbtno bolezen in zaživel na novo. Pri marsikom so posledice lahko dolgotrajne, morda celo za vse življenje, zato ni ohranil veliko upanja za ustvarjanje potomstva. Dokler ni spoznal Urške Ogrin.

Njuna ljubezen je obrodila sadove in danes sta ponosna očka in mamica dojenčice Mine. V trenutku je vse dobilo drugačen pomen. Najlepši so sprehodi v troje, tudi ustvarjanje glasbe postane lahkotnejše. Ob podpori svojih dveh deklet se z zanosom pripravlja na največji koncert, ki ga bosta z bratom Magnificom uprizorila konec avgusta. Takrat bo hčerkica že dovolj stara, da se bo lahko mamica vsaj za kakšno uro sprostila ob glasbi in plesu, saj je znano, da je odlična plesalka.