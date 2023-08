Zaupajmo Zemlji in drug drugemu

V času največje naravne katastrofe v samostojni državi se soočamo z različnimi težkimi občutki, po drugi strani pa smo priča tudi neverjetnemu valu sočutja in povezanosti Slovencev v pomoči prizadetim. Ob tem terapevti izpostavljajo, da več nas bo zdaj zmoglo ostajati v polju miru, hitreje se bo harmonizirala narava in celotno energijsko stanje kolektivne zavesti države. »Slovenija gre skozi globok proces čiščenja, ki je vedno predhodnik preporoda. Vsak, ki je rojen na Zemlji, ima dušni dogovor za to izkušnjo. V sebi nosimo kode, informacije in potencial, ki nas lahko vodijo skozi to izkušnjo...