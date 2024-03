Zaposleni Adi Smolar: Poslovil se bom čez dve leti (Suzy)

Adija Smolarja ni treba posebej predstavljati. Izjemnega kantavtorja z bujnimi lasmi in koroškim naglasom, ki ima na zalogi vedno kakšno modro misel, namreč poznamo vsi.

Glasba lepša življenje

Letošnji marec je zanj zelo poseben, saj njegov urnik že dolgo ni bil tako natrpan, glasbeni večeri v slovenskih dvoranah, na katerih obiskovalke in obiskovalci srčno prepevajo njegove zimzelene uspešnice, pa polni ljubezni in topline. »Glasba lepša življenje,« razmišlja Adi, ki bo 25. marca slavil 65. rojstni dan.

Adi Smolar je v mnogih besedilih družbenokritičen, a nikoli pesimističen.

»Še en rojstni dan, torej nič posebnega,« skromno doda kantavtor, ki se bolj kot na praznovanje in osebni praznik osredotoča na ustvarjanje in koncertno turnejo, ki ga povezuje z ljudmi različnih generacij. Pravi, da se mu ni treba več dokazovati, zato je ob zavedanju, da ima že toliko podlage, prijetnejše ustvarjati in nastopati. Tudi vzdušje po njegovih nastopih je prijetno in sproščeno, veliko raje kot z novinarji klepeta z obiskovalci, ki ga podpirajo na koncertih.

V pokoju bo več pisal

»Zdi se mi, da trenutno nimam dosti povedati. Imel bom, ko bom odšel v pokoj, to bo čez dve leti,« nam zaupa in doda, da javnosti nikoli ni nudil velikega vpogleda v zasebno življenje. Zadovoljen je, da lahko veliko nastopa in da ga ljudje še vedno sprejemajo odprtih rok, srečen in pomirjen je tudi, ko odrske luči ugasnejo.

Še vedno najraje nastopa na manjših prizoriščih, saj tako najlažje vzpostavi pristen stik z občinstvom.

Njegova največja sreča sta namreč njegova sinova, 23-letni Jure in 19-letni Jani, ki sta po očetu podedovala glasbene gene in ljubezen do umetnosti, pred slabimi šestimi leti sta celo sodelovala pri nastajanju njegovega albuma Prav zdaj. Leto 2026 mu torej prinaša upokojitev, a ne brezdelja, saj bo še veliko ustvarjal. Marsikdo namreč ne ve, da je koroški glasbenik napisal in izdal deset knjig za otroke, s pisateljevanjem pa se namerava še bolj poglobljeno ukvarjati, ko ne bo več tako pogosto stal na odru.