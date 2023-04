Začetek nove ere: sončni mrk in aktivacija karmične osi

Popolni sončni mrk v ovnu 20. aprila bo najpomembnejši dogodek meseca, saj prinaša novo kolektivno dinamiko naslednjih 18 mesecev, čutimo pa ga lahko že mesec prej in zagotovo šest mesecev pozneje. Zato se aprila začenjajo velike spremembe in premiki. Tako na osebni kot svetovni ravni se verjetno začenja povsem novo poglavje. Mrki so prinašalci sprememb, transformacije ali preobratov, njihov glavni namen pa je, da nas želijo premakniti v višje stanje zavesti.