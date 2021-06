Zabavna Elizabeta II. v torto zarezala s sabljo

Britanska kraljica Elizabeta II. je več kot enkrat pokazala, da ima kljub resni vlogi, ki jo vedno opravlja brezhibno in v skladu s kraljevim protokolom, smisel za humor. Tako je v Cornwallu, kjer se je mudila zaradi humanitarne akcije in vrha G7, odklonila nož, ki so ji ga ponudili za rezanje torte. Namesto tega si je od lorda Edwarda Bolitha, oblečenega v slavnostno uniformo, izposodila meč ter kar z njim zarezala v sladico. »Mislim, da mi ne bo uspelo,« se je pošalila nasmejana 95-letnica. Na pomoč ji je priskočila snaha Camilla in s skupnimi močmi je bil prvi kos torte pripravljen za postrežbo. Duhovita glava britanske kraljeve družine si je s pogumnim in zabavnim dejanjem prislužila bučen aplavz, lord, čigar meč si je izposodila, pa si je lahko oddahnil, ker ga temperamentna vladarica, čeprav je rezilo švignilo tik ob njem, med rezanjem torte ni poškodovala.

