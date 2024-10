Z užitkom ustvarja tudi zvočnice (Suzy)

Široko nasmejana in vsestransko nadarjena prvakinja SNG Drama Ljubljana Barbara Cerar obožuje različne vloge. Za tiste v svojem matičnem gledališču, ki mu je zvesta že več kot dve desetletji, je prejela številna priznanja in nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada, dve Borštnikovi in Sterijevo. Z veseljem nastopa tudi v nanizankah in filmih. Lani je pokazala še en svoj talent, saj je izšel njen literarni prvenec Pretežno jasno, v katerem se glavna junakinja v težkih preizkušnjah zateče v svoj barviti, s črnim humorjem prežeti domišljijski svet. Njegova avtorica pa z užitkom sede tudi pred radijski mikrofon. Tako je kar nekaj časa preživela v studiu, kjer je posnela zvočnico za zbirko esejev Helene Koder Krošnja z neznanimi sadeži, za katero je Helena prejela Rožančevo nagrado.