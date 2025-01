Vsak mora v življenju splezati na svojo goro! (Suzy)

Ob prvem srečanju z njim komaj verjameš, da je preživel dve najhujši diagnozi raka. Petdesetletni Američan na intervju pride široko nasmejan, nalezljive dobre volje in v vrhunski kondiciji. Hitro začne razlagati, da ga v kratkem čaka nadvse zahteven podvig: sedem maratonov na sedmih celinah v sedmih dneh. To ni mačji kašelj za vrhunskega športnika, kaj šele za človeka, ki so mu zdravniki pri trinajstih in šestnajstih diagnosticirali izjemno agresivnega raka in napovedali le še nekaj mesecev življenja. Sean se je boril in zmagal. Med zdravljenjem je ostal brez polovice pljuč, vendar kljub temu ...