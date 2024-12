Vlasta Nussdorfer: dobra organizacija za popolne praznike

Že nekaj časa je upokojena, vendar je njen dan skoraj prekratek za vse, kar želi narediti. Zaradi dobre organizacije zmore vse, niti prihajajoči prazniki je ne bodo spravili v zadrego, saj ima že dolgo pripravljena in zavita vsa darila. V prazničnih dneh se še posebno veseli druženja s svojimi tremi vnuki.

Konec novembra je izšla njena šestnajsta knjiga Naše deklice in dečki 'z vžigalicami'. »Po koncu mandata varuhinje človekovih pravic sem bila še štiri leta pro bono svetovalka predsednika republike, postala sem predsednica Sveta za ženske na podeželju, predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice pri ZPMS, članica Strokovnega sveta Spominčice, predsednica Programskega sveta Festivala za tretje življenjsko obdobje in članica Državno tožilskega sveta. Pišem kolumne in knjige. V zadnjih letih sem jih napisala šest; eno leta 2020, tri lani in dve letos. Skupno jih imam že kar 16. Veliko predavam in nastopam po Sloveniji, sem tudi pokroviteljica mnogih dogodkov. Prav zaradi vseh teh aktivnosti so me mnogi letos spet predlagali za varuhinjo človekovih pravic, česar nisem pričakovala,« pove.

Vse leto se pripravlja na praznike

Vlasta je izjemno ljubeča in organizirana. Vnuki jo obožujejo. Nedavno je z najmlajšo vnukinjo Teo pletla venčke. FOTO: Mediaspeed

Vnuki, njeno največje bogastvo

Rada trenira spomin in si poskuša marsikaj zapomniti. »Ko se mesec konča, s hladilnika vsa srečna odstranim hudo popisan list. Na njem so prav posebna vabila, lepe misli, recepti, otroške risbice in fotografije. Pogled nanj je naravnost čudovit.« Ob tako natrpanem urniku se marsikdo vpraša, le kako se ji v teh decembrskih dneh sploh uspe pripraviti se na praznike, ki je nikoli ne presenetijo! »Pri meni je videti, kot bi se vse leto pripravljala na božično-novoletne praznike. Kadar vidim kaj primernega za darilce, to kupim in zavijem. Doma imam poseben predal z različnimi darili, bolje rečeno pozornostmi. Veliko stvari izdelam sama, zlasti med gledanjem televizije. Filmov seveda skoraj ne gledam, ker med njimi ne morem delati. Izkoristim prav vsak trenutek za pisanje, kuhanje, peko, pripravo darilc. Rada imam vse načrtovano, zato je koledar popolnoma popisan. Včasih se na njem komaj znajdem. Mnogi z veliko več prostega časa darila iščejo zadnji trenutek, kupijo kar nekaj ali se celo opravičijo, da jih je prehitel čas. ne razumem nenehnega jamranja in opravičevanja za zamudo. Vsi imamo povsem enako časa, le različno ravnamo z njim. Sama nikoli ne zamujam, na vse dogodke pridem celo prej, v vseh letih sem malce zamudila zgolj na dva zaradi zaprte ceste zaradi nesreče. Zamujajo seveda vedno eni in isti. Z enakimi opravičili,« je kritična

Z veseljem najde čas za svoje tri vnuke, na katere je zelo ponosna. Lara je stara sedemnajst let, Gaj jih ima deset in Tea šest. »Vsi so naravnost zlati, pridni in nanje sem ponosna. Včasih sem bila veliko z najstarejšo vnukinjo, sedaj nobena od naju nima veliko časa. Hodi v tretji letnik gimnazije in intenzivno pleše. Ima status športnice in veliko medalj, celo s svetovnih prvenstev. Gaj in Tea sta mlada gasilca in imata še kup drugih aktivnosti. Teo vsak torek iz šole odpeljem na plesne vaje. Te urice zelo lepo izkoristiva. Vsi vnuki me poznajo tudi po srečelovih in skritih darilih. Z njimi sicer nikoli nisem mogla biti veliko, a sem pustila svoj pečat babice. Pripravila sem jim celo nekaj albumov, sicer bi imeli le fotografije na telefonih staršev. Veliko se pogovarjamo. Peljala sem jih na kraje in s prevoznimi sredstvi, ki jih sploh niso poznali, recimo z vlakom, avtobusom, ladjico,« razlaga in dodaja, da vnuke uči, kako biti dober, marljiv, prijazen in pozoren ter delaven, seveda. »Če si len, nimaš prihodnosti, tisti ob tebi trpijo,« je prepričana ta izjemna gospa, ki jo veseli vse lepo in dobro. Rada ima pozitivne ljudi, izogne se zlobnim. Ima ogromno prijateljev, kolegov in znancev z vseh vetrov, zato se z njimi veliko srečuje in seveda tudi praznuje. Letos je že prvega decembra, k sreči je bila to nedelja, okrasila dom, zavila še nekaj darilc, napisala spisek, kaj še potrebuje, in za 25 najljubših oseb zavila zadnjo svojo knjigo. »Ostal mi je še samo en izvod. V željah za svoja darila sem silno skromna. Največja želja je zgolj zdravje za vse moje najdražje in seveda zase. Brez zdravja vse ostalo namreč popolnoma zbledi. Je brez pravega smisla,« sklene.