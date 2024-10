Velika vrnitev Power Dancers po 22 letih: Ženske lahko rešimo svet (Suzy)

Power Dancers so kariero začele kot plesalke v oddaji Poglej in zadeni in so eno izmed močnejših imen zlatega obdobja slovenskega popa. V desetletju so izdale pet albumov in posnele 13 videospotov, osvojile dve platinasti, dve srebrni in tri zlate plošče. Videospote so snemale doma in v tujini ter v obdobju, ko so bile na vrhuncu, prejele ponudbo velike ameriške založbe, a so jo zaradi številnih pasti glasbene industrije zavrnile. Z leti so spoznale, da si želijo uresničevati druge ambicije, kar ne pomeni, da niso še vedno tesno povezane s plesom. Januarja bodo skupaj s popolno zasedbo turne...