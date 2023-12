Valerija in Ivo Čarman: Angela, ki skrbita za otroke z rakom (Suzy)

Ne gre za bajeslovni bitji, temveč zakonca, ki se že vrsto let predajata najbolj plemenitemu poslanstvu. Nesebično lepšata življenja tistim najmlajšim in njihovim družinam, ki so prepuščeni hudi stiski zaradi zahrbtne diagnoze. Pogosto pozabita nase, da bi se lažje posvetila malim bojevnikom. Pri tem jima z obraza nikoli ne izgine zdravilni nasmeh, zavit v zlato pentljico solidarnosti in sočutja. Povabila sta nas na posebno fotografiranje deklet in fantov z rakavimi obolenji, v družbo njihovih bratcev in sestric ter predanih staršev. Neopisljiv je občutek, ko začutiš toliko ljubezni na kupu, k...