V ansamblu Refren je ljubezen (Suzy)

V ansamblu Refren so združili moči David Šalamun in Anja Zorjan, ki sta ustanovna člana, ter Aljaž Zlodej, ki se je zasedbi pridružil pred tremi leti. Vsi trije so odlični glasbeniki, ki igrajo več instrumentov.

Koncert v Vitomarcih ne bo posvečen zgolj predstavitvi njihovih skladb, ki bodo izšle na njihovi prvi zgoščenki, pač pa bodo obiskovalci uživali tudi v vižah drugih glasbenih prijateljev – ansamblov, ki bodo popestrili dogajanje na odru. Ob tem bodo dobrodelni. »V vseh teh letih smo nastopili na številnih dobrodelnih prireditvah, zato smo se odločili, da bomo del izkupička od prodanih vstopnic namenili našemu petletnemu domačinu Žigi,« pove Anja, ki je v ansamblu našla življenjskega sopotnika Davida.

Občasno tudi sama raztegne meh. FOTO: Boštjan Colarič

Pred desetimi leti sta namreč iskala glasbeno zasedbo, a odrskih izkušenj skoraj nista imela. »Imela sva določeno glasbeno znanje in oba sva si želela ustanoviti ansambel. A takrat še nisva bila par,« smeje se pripoveduje glasbenica. »Posledično sva vedno več časa preživela skupaj in okrepila prijateljstvo,« doda in prizna, da je bilo na začetku zelo težko. Veliko sta se pogovarjala, usklajevala. »Par sva od leta 2016 in moram priznati, da se lepo dopolnjujeva in razumeva,« nam zaupa.

Ali je prednost ali slabost imeti v ansamblu partnerja, jo pobaramo. »Težko je pustiti skupne probleme doma in jih ne nositi na oder. Vsekakor je lepo skupaj muzicirati, ustvarjati lepe spomine. Uživam v skupnem ustvarjanju v ansamblu Refren.« Kako preživljata čas, ko nista na odru? »Če ne vadim, z mamo zelo radi gobariva, pogosto pomagam pri delu na naši kmetiji. Imam psa, nemškega ovčarja, ki potrebuje določeno pozornost in vzgojo, saj je mladiček, rada se posvetim tudi nečakom. David si, kadar ne vadi, rad ogleda kakšen dober film ali prisluhne podcastu.«

David Šalamun in Anja Zorjan sta združila glasbo in ljubezen. FOTO: osebni arhiv

Z glasbo se ukvarja profesionalno

Anja je samostojna podjetnica in se z glasbo ukvarja profesionalno, saj poučuje na eni od zasebnih glasbenih šol v Mariboru ter piše note za posameznike in zbore. David je diplomiral iz strojništva in je mehatronik, zaposlen kot merilec v enem od mariborskih podjetij. V prostem času se rada odpravita na morje, običajno kar v sosednjo Hrvaško. »Lani sva obiskala Turčijo, ki naju je navdušila, letos sva izbrala grški otok Zakintos, kjer naju je poleg kristalno čiste vode navdušil Zaliv tihotapcev (Navagio), kjer so razbitine tihotapske ladje, ki je tam nasedla pred več kot 40 leti. A se prav tako rada odpraviva na potep po naši lepi Sloveniji,« pravi.

Z Davidom poroke za zdaj ne načrtujeta. »V šali rečem, da so vsi prsti na obeh rokah brez kakršnegakoli nakita! Kot zanimivost naj povem, da je moja najstarejša sestra že nekaj let poročena, druga sestra Jasmina, ki je vseh 10 let vpeta v ansambel, se je poročila letos avgusta. Jasmina me je največkrat vozila na vaje, saj sem bila mladoletna, poleg tega je ona avtorica večine besedil naših skladb. Do zdaj sem se vedno izgovarjala, da je pred mano na vrsti za poroko Jasmina, a si bom morala poiskati kak nov izgovor,« nam pove simpatična Anja. A bosta z Davidom že našla čas za svojo poroko, saj je to lep in pomemben življenjski dogodek.