Ustvarjalnost ljudstva Quechua iz Peruja (Suzy)

Še pred vstopom v Peru sem se poistovetila z izrekom andskega šamana: »To je moj duh. To je moje potovanje. To sem jaz. Jaz sem gora. Jaz sem reka. Jaz sem kondor. Jaz sem puma. Jaz sem kača. Jaz sem Zemlja. Jaz sem vesolje. Jaz sem molitev. To sem jaz.« V sveti dolini Inkov, v mestu Urubamba, šamani še danes izvajajo tradicionalne metode zdravljenja. Njihovo védenje o mističnih, naravnih zdravilih pachamame (Matere Zemlje) in prefinjeno razumevanje narave celotne resničnosti sta izjemno globoka. »Preprostost pomeni živeti z malo, a živeti polno,« pravijo in poudarjajo, da je pohlep samouniču...