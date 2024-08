Urša Bogataj se ne ustraši nobenega dela (Suzy)

Urši Križnar, ki je do nedavnega svoje uspehe v smučarskih skokih dosegala pod dekliškim priimkom Bogataj, niti za hip ni dolgčas. Kako bi ji lahko bilo, ko so se ji v manj kot enem letu zvrstili pomembni življenjski dogodki – poškodba kolena, nosečnost, rojstvo prvega otroka, magisterij, nova služba in poroka. Počasi se uvaja v novo službo, ki jo je nastopila prvega julija, popoldne je z užitkom mama, ko pa je treba, ima krompir. In to dobesedno.

Ker je od nekdaj vajena trdo delati, se ne ustraši nobenega dela. Tudi pobiranja krompirja ne, še dobro, saj je v teh dneh bogato obrodil. Spretno je pobirala slastne gomolje, ob tem pa šaljivo pripomnila, da za hitrostni trening včasih poskrbi tudi vreme. Vesela je bila, ko so še pred dežjem opravili vse delo.