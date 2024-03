Uroš Smolej iskreno: Sem premehkega srca (Suzy)

Pravi, da so na odru vanj uperjene luči in občinstva sploh ne vidi. Na neki način mu je to ljubše, saj ga lahko gledalci včasih dekoncentrirajo, prizna. »Če so pod odrom domači, trema ni hujša, le občutek vznemirjenosti je malce drugačen.« Igralec, ki je že 23 let zaposlen v MGL, gledališču, ki je postal njegov drugi dom, se je nedavno v Siti teatru razveselil stote ponovitve komedije pokojnega Gašperja Tiča, Trio Pupe gledališča Koper. V njegovem domačem gledališču MGL pa so nedavno spet oživili Addamsove, to napol mrtvo družino simpatičnih posebnežev, ki v obliki muzikala navdušuje Slovence...