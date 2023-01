Ujeta na kavi: obrita glava in druženje z mladeničem

Ko so objektivi Angelino Jolie ujeli na kavi s Paulom Mescalom, so se pojavila ugibanja, kaj se dogaja med zvezdnico in 21 let mlajšim Ircem ter kdo je ta mladenič. Igralec je zaključil akademijo dramske umetnosti Lir na kolidžu Trinity ter je več let igral nogomet za irski klub Gaelic.

Paul trenutno nastopa v londonskem gledališču Almeida v klasični drami Tennesseeja Williamsa, čigar citat ima Angelina tetoviran na roki.

Predstava Tramvaj poželenja, v kateri igra, je navdušila tudi zvezdnico. Ali tako stopa v novo zvezo, nihče v resnici ne ve, dramo pa si je ogledala v družbi hčerke Shiloh, ki je kmalu po novem letu poskrbela za drugačno novost. Mladenka si je namreč obrila glavo, kot jo je imela nekoč obrito tudi njena mama, ki je to storila za vlogo v filmu Gia.

Le da je Shiloh veliko bolj kot Angelini podobna očetu iz filma Klub golih pesti.