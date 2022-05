Tudi znanim kdaj spodrsne (FOTO)

Igralci in igralke, ki jih gledamo na velikem platnu ali malih zaslonih, pogosto dajejo občutek, da jim gre vse kot po maslu in da so določene avdicije opravili brez najmanjših težav.

A celo največji zvezdniki in z oskarji nagrajeni igralci so bili kdaj preveč zeleni ali preprosto nepravi za določene vloge. Zbrali smo nekaj zgodb o sram vzbujajočih trenutkih.

Jennifer Garner Na začetku kariere ji je nekdo svetoval, naj na prvi in drugi krog avdicij nosi ista oblačila, da se je bodo spomnili. Nasveta se je držala, a avdicija je imela štiri kroge, in ko je na četrtem nosila ista oblačila, so rekli: »Dekle nam je všeč, ampak ali res nima nobenih drugih oblačil?« Vloge ni dobila, lekcija pa se je je prijela.

Jake Gyllenhaal Ne le da je med nominiranci za oskarja, pač pa je eden od igralcev, ki so najslabše opravili avdicijo za Gospodarja prstanov. Potegoval se je za vlogo Froda, a je bil njegov naglas menda resnično neverjeten. »Niso mi povedali, da bi moral poskušati z angleškim naglasom,« je priznal. »Ko mi je to povedal režiser Peter Jackson, je bilo grozno. Rekli so, da je bila to najslabša avdicija, kar so jih videli.«

Henry Cavill Pred kratkim je eden največjih zvezdnikov svoje generacije, ki ga poznamo tudi kot Supermana, snemal v naši prelepi Sloveniji, pred leti pa se je znašel na avdiciji za film Casino Royale o Jamesu Bondu. Za avdicijo si je moral okrog pasu zavezati brisačo in uprizoriti slavnega Jamesa Bonda – Seana Conneryja. Režiser je menda rekel: »Opa, Henry, nekam zaliti smo videti.« Igralec je priznal, da takrat ni imel pojma o telovadbi, dietah in je imel zelo nizko samopodobo, zato ga zavrnitev ni ne presenetila ne posebno prizadela.

Jessica Simpson Danes je milijarderka, mnogi pa pozabljajo, da je začela kot pevka. Jessica Simpson je bila med mladimi nadobudneži, ki so se želeli prebiti v slavni klub Mickey Mouse, v katerem so se kalili Britney Spears, Christina Aguilera, Ryan Gosling in Justin Timberlake, a ko je prišla na avdicijo, je povsem zmrznila in iz sebe ni spustila niti najmanjšega zvoka. K sreči vemo, da je to ni ustavilo na poti k uspehu.

January Jones Za film Dobre mrhe se je potegovala tudi igralka, ki jo poznamo iz Oglaševalcev. »To je bil eden najslabših trenutkov moje kariere,« je povedala igralka, ki je morala uprizoriti ples ob drogu brez droga. »Producent mi je rekel: 'Ljubica, dialogi ti gredo dobro, a nimaš nobenega ritma.' Postala sem temno rdeča in pozneje poklicala agenta ter mu povedala, da tega nočem več početi.«

Lucy Hale Igralka iz Ljubkih lažnivk je priznala, da je bila že sama avdicija za 50 odtenkov sive zanjo preprosto preveč. »Seveda je bilo natanko tako, kot si mislite. Pomemben dialog, a tako zelo poln namigovanja na spolnost. Bilo je kar nekaj stvari, ki me jih je bilo sram prebrati na glas, a če se hočeš to iti, moraš pač iti do konca,« je priznala.

Matthew McConaughey »Avdicija je bila zelo dobra, zdelo se mi je, da sem res dobro opravil,« je pred leti priznal igralec, »celo potrepljali so me po hrbtu, odšel sem ves zadovoljen, stopil na ulico in takoj poklical agenta, rekoč: 'Tole mi je pa uspelo!'« A vseeno ni dobil vloge Jacka v Titaniku, pač pa so jo namenili Leonardu DiCapriu.

Eddie Redmayne Z oskarjem nagrajeni angleški igralec je priznal, da se je potegoval za vlogo v filmu Vojna zvezd: Sila se prebuja. »Ko so filmi tako pomembni, ne dobiš pravih scenarijev, pač pa ti dajo nekaj drugega. Meni so dali besedilo iz Prevzetnosti in pristranosti in mi naročili, naj ga berem kot zlobni lik.« Avdicija je bila za Kyla Rena in Eddie se je na vse pretege trudil brati kot sopihajoči Darth Vader. »Po desetih poskusih mi je agentka rekla: 'Imaš še kaj boljšega?' Rekel sem, da ne, in tako smo zaključili.«