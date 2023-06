Tino je občudovala iz prve vrste

Smrt legendarne pevke Tine Turner je razžalostila na milijone njenih oboževalcev po vsem svetu, tudi našo pevko Rebeko Dremelj, ki ima nanjo izjemne spomine, saj je imela čast, da si je lahko enega njenih spektakularnih koncertov ogledala iz prve vrste. Za to je nedvomno zaslužen njen oče Drago, ki je Rebeki večkrat pripovedoval o letu 1974, ko sta Tina in njen takratni mož Ike nastopila v Zagrebu. »Oče mi je rad pripovedoval, kako si je kot mladenič njun koncert ogledal iz prve vrste, sedel pa je na drugem stolu. Jaz pa ne bi bila jaz, če mu ne bi za njegov 60. rojstni dan pred več kot desetletjem podarila vstopnice za Tinin koncert v Münchnu,« razkrije izjemno presenečenje, ki ga je pripravila za očeta. »Takrat je imela sedemdeset let in je še vedno visela nad občinstvom. Res je bila enostavno najboljša,« se bo vse življenje spominjala enega najboljših koncertov, ki jih je kdaj doživela.