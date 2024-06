Tine Urnaut odbojko igra tudi v Postojnski jami (Suzy)

»Odbojko sem igral na veliko mestih, najbolj zanimivo in nenavadno jo je bilo nedvomno igrati v Postojnski jami,« je v smehu povedal kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut, ki je bil vesel povabila k snemanju promocijskega filma pred bližajočimi se olimpijskimi igrami. Kot igralec se je dobro znašel pred kamero, vmes je imel še ravno dovolj časa za priprave na nove jesenske izzive. Odbojkar, ki ima za seboj bogato klubsko kariero v Grčiji, Italiji, na Poljskem, v Turčiji, na Kitajskem, v Rusiji in na Japonskem, v deželi vzhajajočega sonca ostaja tudi v prihodnji sezoni. »Zelo sem vesel, da ostajam na Japonskem in v zelo dobrem klubu ter da sem podpisal pogodbo za Wolfdogs Nagoya. Sploh ker bo drugo sezono pravilo glede tujcev drugačno in bosta lahko v vsaki ekipi igrala dva. Tako bo liga še močnejša. Že zdaj je bila zelo kakovostna. Igrali bomo v azijskem prvenstvu in upam, da se bomo uvrstili tudi na svetovno klubsko prvenstvo,« je dejal Urnaut, ki bo tako že tretjo sezono preživel na Daljnem vzhodu.