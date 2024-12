»Vsako zlo je za nekaj dobro. Ko se ti dogaja, je težko razumeti in sprejeti, a čez čas tudi v najhujših stvareh vidiš blagoslov. Sama sem v svoji 22-letni smučarski karieri utrpela veliko poškodb, a zdaj ravno zaradi njih bolje razumem ustroj človeškega telesa in lahko kot maserka in bodoča fizioterapevtka pomagam ljudem,« o svoji novi karierni poti, na kateri zelo uživa, pravi 32-letna nekdanja smučarka iz Luč. Tina pravi, da jo kljub uspehom, ki jih je dosegla v smučanju, delo v zavodu za osebno asistenco, masaže in fizioterapije veliko bolj izpolnjuje. Foto: osebni arhiv Lepa temnolaska ...