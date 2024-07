Ti slovenski glasbeniki so se v zadnjem obdobju razveselili rojstva otroka (Suzy)

A vse to so sladke skrbi, bi rekli mnogi. Večina očkov se je z novo vlogo srečala prvič, a je med njimi eden, ki bi si zaslužil medaljo, ker tako pridno skrbi za rodnost. To je Stane Žekar, harmonikar ansambla Petka, ki je pred kratkim že četrtič postal očka malega Lunu, ki je bil ob rojstvu krepak fant, saj je meril 54 centimetrov in tehtal slabe štiri kilograme. Ati Stane je bil pri porodu, a je sin Lun pridno počakal, da je zaključil špil. Pošalil se je, da je imel že ob rojstvu njegov značaj. Doma so bratca Luna pričakali trije sončki Isabella, Sven in Olivia.

Stane Žekar iz ansambla Petka pestuje sina Luna. FOTO: osebni arhiv

Prvič je očetovstvo izkusil 7. junija trobentar in bobnar ansambla Veseli svatje Denis Dečman. Hrastničan je ob tem zapisal: »Najlepši dan mojega življenja se je zgodil danes! Dobrodošel, moj mali zaklad, Luka!« Ob tem se je Denis zahvalil porodnemu oddelku trboveljske splošne bolnišnice za prijaznost, toplino in vso potrebno skrb.

Veseli svat Denis Dečman je prvorojenca Luko domov odnesel iz trboveljske porodnišnice. FOTO: osebni arhiv

Še pred tem, na zadnji majski dan, se je rojstva prvorojenca razveselil Nejc Cehner, pevec ansambla Klateži, ki je bil pred dvema letoma prvi od štirih fantov, ki se je poslovil od samskega stanu in večno zvestobo obljubil svoji Anji Lovrec Cehner. Zdaj sta se oba razveselila sina Matica, ki je, kot nam je zaupal presrečni očka, pravi srček, ki ponoči mirno spi in podnevi pridno je. »Super se imamo,« nam je zagotovil.

Klatež Nejc Cehner s prvorojencem Maticem FOTO: osebni arhiv

Prvorojenke Izabele sta se v aprilu razveselila Gašper Robnik, basist ansambla Poskok, in njegova Urška. »S ponosom sporočamo, da se je našemu ansamblu pridružila najmlajša članica – mala princeska Izabela! Iskrene čestitke novopečenim staršem, Gašperju in Urški,« so takrat obelodanili člani štiričlanskega ansambla s Koroške.

Gašper Robnik, član ansambla Poskok, je takole k sebi stisnil prvorojenko Izabelo. FOTO: osebni arhiv

Novega najmlajšega člana imajo tudi člani ansambla Abuhi. Dvaindvajsetega junija so namreč sporočili veselo novico, da se je atiju Alenu Kogelniku in mamici Urški Kiselak rodil sin Bine, ki ga je doma čakala tri leta starejša sestrica Sofia. Alen se je ansamblu pridružil pred štirimi leti, prihaja z Raven na Koroškem, glasba ga spremlja od mladih nog, saj je začel harmoniko igrati pri osmih in kitaro pri štirinajstih letih. Preden se je kot kitarist pridružil Abuhom, je igral v ansamblu Klemna Rošerja in ansamblu Eks.

Ta štiričlanski ansambel s Koroške je pred kratkim posnel videospot za polko Poletni večeri, ki je zelo primerna za te poletne dni, saj v njej fantje vabijo ljudi na veselice. Mi želimo vsem novopečenim očkom in tistim, ki že imajo izkušnje, da se bodo po napornih veselicah lahko vsaj malo naspali. Čestitke in obilo radosti!