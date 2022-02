Tara Zupančič: Bila sem trapasta in blond

Med pospravljanjem in brskanjem po arhivih naletimo na marsikateri zaklad. Enega takšnih je izbrskala Tara Zupančič, ki je z nami delila spomin na pozno najstništvo. Takrat je bilo vse v znamenju brezskrbnega zabavljaštva in obiskovanja festivalov, do katerih je najpogosteje prišla kar z avtoštopom.

Blondinka, zaspani prijatelji in najstniško iskanje prevoza

»Bila sem trapasta, zmešana, navihana, utrgana in blond. Takšna najstnica sem pač bila. Danes ugotavljam, da se v resnici ni prav dosti spremenilo – razen barve las. K sreči,« se nasmehne, ko pomisli, kaj vse je doživela na poti odraščanja. Med drugim tudi scenarij, kot ga prikazuje na fotografiji s Paga, kako njena pajdaša spita zraven na pločniku, ona pa ob sončnem vzhodu brez vsakršne skrbi išče prevoz domov. »Kaj takšnega bi še danes z veseljem ponovila,« doda in prizna, da je bil avtoštop tudi zanimiv način spoznavanja ljudi.