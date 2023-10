Talentirana Ksenija Benedetti: za en dan članica Slovenske filharmonije (Suzy)

Zaradi novega podkasta Slovenske filharmonije je za violončelo poprijela Ksenija Benedetti, mojstrica protokola, ki je v času študija izbrala smer muzikologije.

Zdaj je postala učenka za en dan in priznala, da jo je prijelo, da bi se vrnila h glasbi. Prvič jo je zares začutila kot štiriletni otrok, ko ji je oče na razglašenem klavirju v osnovni šoli v Hrvatinih zaigral Na planincah. »Težko odgovorim, kaj mi je glasba dala, ker je del mene. Če sem bila kdaj slabe volje, sem si v avtu na poti iz Kopra do Ljubljane ali nazaj vedno na ves glas predvajala energično glasbo (kakšno Siddharto, Zucchera, Litfibo, Héroes del Silencio …) kar je mojo slabo voljo spremenilo v dobro. Razmišljala sem celo, da bi podiplomsko študirala muzikoterapijo. Verjamem v zdravilno moč glasbe. V življenju je veliko frekvenc, ki jih ne vidimo, a imajo na nas vpliv. In glasba je tudi frekvenca,« nam povedala že pred časom.