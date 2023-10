Stvari, ki vplivajo na našo vibracijsko frekvenco (Suzy)

»Smo bitja, ki vibrirajo na določenih frekvencah. Vsaka naša misel oddaja frekvenco v vesolje, ki se vrne k viru, če imate torej negativne misli, malodušje, žalost, jezo, strah, se vse to vrne k vam. Zato skrbite za kakovost svojih misli in se naučite gojiti več pozitivnih. Ljudje okoli vas neposredno vplivajo na vašo frekvenco. Če se obkrožite s srečnimi, pozitivnimi in odločnimi, boste vstopili v to vibracijo. Če ste s pritoževalci in pesimisti, si lahko znižate frekvenco in preprečite, da bi izkoristili zakon privlačnosti v svoj prid,« pravi terapevtka Mira Novosel.

»Glasba je zelo močna. Če poslušate le tako, ki govori o smrti, izdaji, žalosti, zapuščenosti, bo vse to motilo vaše vibracije. Bodite pozorni tudi na njeno besedilo, kajti privlačite, kar vibrirate. Ko gledate oddaje, ki obravnavajo nesrečo, smrt, izdajo itd., vaši možgani to doživljajo kot resničnost in sprostijo kemično reakcijo v telesu, ki vpliva na vašo vibracijo. Če preživite veliko časa v neorganiziranem in umazanem okolju, doma ali v službi, bo to vplivalo na vašo frekvenco. Izboljšajte okolico, uredite in očistite okolje,« dodaja.

»Pokažite vesolju, da ste sposobni prejeti veliko več. Če se pretvarjate ali slabo govorite o stvareh in ljudeh, to vpliva na vašo frekvenco. Da bi ohranili visoko, se znebite pritoževanja in slabega govorjenja o drugih, drami in vlogi žrtve. Prevzemite odgovornost za svoje življenjske odločitve! Hvaležnost pozitivno vpliva na našo frekvenco valovanja. Je navada, ki bi jo morali zdaj vključiti v življenje. Začnite se zahvaljevati za vse, za dobre stvari in tisto, kar jemljete za slabo, za vse izkušnje, ki ste jih doživeli. Hvaležnost odpira vrata, da se vam zgodijo dobre stvari,« še pravi.