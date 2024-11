Strašljiva jesenska maškarada (Suzy)

Praznik, katerega korenine segajo davno nazaj v zgodovino starih Keltov, je postal drugi pust, zato ne preseneča, da so si strašljive kostume večer pred dnevom spomina na mrtve omislili tudi mnogi znani Slovenci in Slovenke. Pevec Tilen Lotrič je izbral kostum, ki predstavlja smrt. »Življenje je treba praznovati, in če je noč čarovnic razlog, da se družite s prijatelji, je namen dosežen,« pravi. Maja Keuc in njen Tilen sta se našemila v Harley Quinn in Jokerja, ki ju trenutno lahko gledamo na velikih platnih v filmu Joker: Norost v dvoje. Srednja hči glasbenice in podjetnice Tinkare Fortuna...