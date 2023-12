Sredi ločitvenega postopka njeno srce bije za aristokrata (Suzy)

Čeprav je sredi ločitvenega postopka, je sedemindvajsetletna Sophie Turner našla čas za novo ljubezen. Dolgo se je šepetalo, zdaj pa je le javno pokazala, da se je zaljubila v modrokrvnega Peregrina Pearsona, ki bo po očetu nasledil naziv vikont cowdrayski. Dva meseca po razhodu od Joeja Jonasa so ju že opazili skupaj, zdaj pa se po Londonu sprehajata z roko v roki in nasmejana, ona pa se je že udeležila lovskega vikenda njegove družine in prespala v njihovi palači Blenheim.

Poleg plemiškega naziva bo Perry, kot ga kličejo prijatelji, podedoval še velik del ogromnega medijskega imperija Pearson. Devetindvajsetletnik se je septembra razšel z grško in dansko princeso Mario-Olympio, zato dobro razume bolečine zlomljenega srca, a ga zagotovo tolaži, da se vsaj za zdaj zdi, da je njegova nova izbranka z bivšim možem zakopala bojno sekiro zavoljo otrok in bo z njo tako lahko užival brez črnega oblaka nad glavo.