Srce najuspešnejšega slovenskega parasmučarja osvojila lepa Taja (Suzy)

Jernej Slivnik je svojo bolečino, ko je pri petih letih v avtomobilski nesreči izgubil očeta in sestro, sam pa zaradi poškodb glave in hrbtenjače ohromel, usmeril v šport in postal najuspešnejši slovenski parasmučar. Vsakdanjega življenja se loteva s pomočjo invalidskega vozička in poskuša ujeti čim več lepih trenutkov. Nanizal je kopico odličnih rezultatov, rad se udeleži tudi kakšne družabne prireditve. Nedavno se je po rdeči preprogi ob Večeru šampionov, na katerem so se družili zimski športniki, pojavil v lepi družbi. Z njim je bila smučarska skakalka Taja Bodlaj.

Ves večer se nista ločila drug od drugega. Bila sta nalezljivo dobre volje, v očeh so se jima svetile iskrice. »Res je, zaljubljena sva, par sva in se imava fino! Več o tem zdaj še ne želiva govoriti,« je bil odločen zaljubljeni Jernej.

Bolj zgovoren je o svojih željah, ciljih in načrtih – želi si zmagati v svetovnem pokalu, na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah, tudi osvojiti globus v seštevku svetovnega pokala. Seveda mu motivacije ne bo zmanjkalo, še posebno, ko bo zanj navijala še lepa Taja.