Spremembe za Jessico Simpson: ugibanj je konec, razšla sta se (Suzy)

Že jeseni so se pojavila ugibanja paparacev, ki so pevko Jessico Simpson, ki je bolj kot pevka uspešna kot poslovna ženska s svojim modnim imperijem, ujeli med pohajkovanjem brez poročnega prstana. Tudi njenega moža Erica Johnsona so opazili brez obročka na prstancu. Zdaj sta priznala, da sta se po desetih letih odločila nekatere stvari predelati sama.

Paparaci so jo že večkrat ujeli brez prstana.

Poročila sta se julija 2014 po štirih letih zveze. Skupaj imata tri otroke, dvanajstletno Maxwell, enajstletnega Acea in petletno Birdie. Nekdanji ameriški nogometaš in svetlolaska sta bila dolgo srečna, še pred letom in pol je v intervjuju dejala, da jo on razume bolje kot kdorkoli drug. »Vedno se potrudiva za romantiko, trem otrokom navkljub,« je dejala. Eric ji je stal ob strani, ko se je borila z odvisnostjo od alkohola in tablet, o čemer je odkrito spregovorila v svoji knjigi Open book, ki je izšla pred petimi leti. Zdaj se je njun zakon znašel na boleči točki, je razkrila medijem, zato živita narazen. Kaj prinaša prihodnost, nihče ne ve.