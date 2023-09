Sporočilo ob koncu tedna … Vsaka izbira, ki jo naredimo, ima posledice (Suzy)

Faza notranjega vpogleda se počasi zaključuje in nas spominja na pomembnost brezmejnosti, sočutja in ljubezni do sebe. Vsak dan nosi potencial za rast in odkrivanja, ki sežejo onkraj naših trenutnih meja. Ne omejujte svojih sanj in ambicij – dovolite jim, da rastejo v nebo, saj ni nobenih omejitev tistega, kar ste sposobni doseči. Ključno je, da prebudimo sočutje do sebe.

Vsak trenutek nam ponuja priložnost za izbiro: kako se bomo odzvali na situacije, katero pot bomo ubrali in kako bomo vplivali na svojo in svetovno prihodnost. Izbire, ki jih delamo, so izraz naše duhovne rasti in notranje harmonije v svetu. Smo ustvarjalci svoje usode. Naša izbira sočutja, razumevanja in ljubezni vpliva na to, kako bomo oblikovali svoje odnose, delo in okolje. S temi izbirami postajamo soustvarjalci bolj povezane, pravične in sočutne družbe. Pomembno je, da se zavedamo, kako globoko lahko naše izbire vplivajo na svet okoli nas. Vsaka izbira, ki jo naredimo, ima posledice. Zato je ključno, da izbiramo modro, premišljeno in iz srca. Vsak trenutek je priložnost za ustvarjanje sveta, v katerem želimo živeti. Naša notranja svetloba sije najsvetleje, ko ji dovolimo, da seže v najtemnejše kotičke naših duš. Dovolimo si čutiti, se izražati in si odpuščati za svoje napake. Sočutje do sebe nas napolni z notranjim mirom in postavi temelje za odnose s svetom. Ljubezen do sebe je najmočnejše gorivo za rast. Cenite in ljubite vsak del sebe, tako tiste vidne kot nevidne. Ljubezen do sebe nas dvigne nad dvome in strahove, nas osvobodi in omogoča, da se izrazimo v vsem svojem sijaju.

Zdaj je čas, da se ponovno spomnite, da ste vi tisti, ki vodi svojo zgodbo. Ne dopustite, da bi vas omejevali dvomi ali okoliščine. S svojim potencialom ste brezmejni in svet je vaše platno za ustvarjanje. Bodite sočutni do sebe in sočutnost se bo razlila v svet okoli vas. Ljubite sebe in vaša ljubezen bo svetila kot svetloba v temi. Naj bo ta konec tedna poln raziskovanja, sočutja in neustrašnega izražanja.