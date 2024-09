Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ranljivost je kot nežen cvet, ki se odpre le pod milino sončnih žarkov, razkrivajoč svojo krhkost in lepoto. V njej se skriva moč, ki presega vse oklepe in zidove, ki jih postavljamo okoli srca. Ko si dovolimo biti ranljivi, priznavamo, da nismo neuničljivi, da tudi mi krvavimo, čutimo bolečino in nosimo rane. Te rane so opomniki, da smo ljubili, da smo tvegali, da smo bili pripravljeni odpreti srce kljub nevarnosti, da bi bilo zlomljeno. V ranljivosti se skriva tudi resnična lepota ljubezni in življenja – kajti ko smo ranljivi, smo najbolj resnični, najbolj pristni, takrat lahko izkusimo ljubezen v njeni najčistejši obliki. Zato se ne bojte ranljivosti, saj odpira vrata do pristne ljubezni.

Vzemite si trenutek, da premislite, kaj ljubezen pomeni za vas, kako jo lahko še globlje izrazite v odnosih. Morda gre za male geste, morda za globlje pogovore, morda za skupne trenutke tišine, ko se duši preprosto srečata brez potrebe po besedah. Ne glede na obliko, v kateri se ljubezen izraža, je pomembno, da jo negujemo in ji damo prostor, da se razvija. Naj bo ta čas priložnost, da ljubezen v vseh njenih odtenkih zavzame osrednje mesto v vašem življenju. Poglobite vezi, izkažite naklonjenost tistim, ki jih imate radi, in ne pozabite, da je vsak trenutek dragocen. Ko odprete srce ljubezni, odprete srce tudi življenju – in v tem je skrita vsa lepota, ki jo svet ponuja.

Naj vas ta čas napolni z mirnostjo, toplino in neskončno ljubeznijo. Naj vaša srca bijejo v ritmu življenja, ki je polno radosti, nežnosti in priložnosti za rast. Zdaj je tisti čas, ko postane jasno, da vse, kar potrebujemo, že nosimo v sebi. Vsak korak, ki smo ga storili, je bil del poti, ki nas vodi k večji jasnosti, večji modrosti. S tem zavedanjem se lahko odločimo, kako naprej, a ne iz strahu, temveč iz ljubezni do sebe in drugih.