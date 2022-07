Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj je čas, da vstopite v svojo moč, da prevzamete lastništvo nad lastno močjo v svetu, da ste odgovorni zase in za svoja dejanja. Čas bo tudi, da se izpostavite. Pričakujete lahko, da bi se v prihodnjih dneh soočali z glasovi preteklosti, oglasili se vam bodo ljudje in vas opomnili na vse tisto, kar vas še vedno spremlja kot senca v sedanjosti. Situacije vam bodo skozi dogodke kazale, kaj je resnično sploh vredno, in ali si tega sploh še želite v svojem življenju.

Oprostite tudi sebi, ker postajate nepotrpežljivi ob bolečinah, ki si jih sami ustvarjate vsakokrat, ko spet uberete možnost prečkanja starega praga. Ne bojte se. Bodite aktivni. Vprašajte se, kakšno življenje si želite zase in s kom? Ali ga živite? Kako si lahko zagotovite, da si vsak dan ustvarjate tako življenje? Edine omejitve, ki jih vidite ali mislite, da jih imate, so v vašem umu. Zdaj je čas za veliko širitev sebe. Čas resnice in čas je, ko se poslavljate. In prišel je tudi ta usodni trenutek, ko ne veste, kaj vas čaka, veste le to, da je zaenkrat nujno, da se odločite in greste stran od vsega, česar se še vedno držite z vsem svojim bitjem.

Izberite svoje vodstvo, tisto, kar resnično čutite vi sami zase in se naučite o lekcijah, te vam kažejo izzive, s katerimi ste že delali … In ko se jih boste ponovno naučili, jih poučujte. Prav s kazanjem lastnosti, ki jih želite videti v svetu, z dejanji in discipliniranjem svojih sanj bo tudi vam odleglo, ker vam preprosto ne bo treba vedno znova ponavljati naukov. Če ste morda malce žalostni, vedite, da ste istočasno blagoslovljeni, saj ste izkusili sladkost in radost, ki ju poznajo le redki na tem svetu. Še vedno hrepenite, da bi ostali? Nikar. Zahvalite se za čas, ki sta ga imeli, in vedite, da tudi če bi bilo tisoč let, bi bilo prekratko. Zdaj je čas, ko morate oditi naprej, sami za srcem, ko se boste ponovno našli. Grenko-sladka je lahko bolečina v srcih, a srečni so le resnično tisti, ki so ljubili, ki ljubijo in so ljubljeni.

Ohranjajte visoko vibracijo. Hvala, ker ste.

Iz srca, Shana.